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На ЧМ-2026 установлен антирекорд по реализации пенальти с 1966 года

Точность исполнения пенальти на чемпионате мира 2026 года оказалась худшей за последние 60 лет.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Очередной незабитый одиннадцатиметровый был зафиксирован в матче 1/8 финала между Аргентиной и Египтом, когда Лионель Месси не сумел переиграть голкипера африканской сборной.

По данным Opta, с учетом послематчевых серий на нынешнем мундиале было реализовано лишь 32 из 49 пенальти. Показатель точности составляет всего 65,3 процента.

Это худший результат на чемпионатах мира с 1966 года, когда статистика турнира начала вестись в современном формате.

Примечательно, что сам Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который не реализовал два пенальти в рамках одного розыгрыша турнира.

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