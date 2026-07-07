На ЧМ-2026 установлен антирекорд по реализации пенальти с 1966 года

Точность исполнения пенальти на чемпионате мира 2026 года оказалась худшей за последние 60 лет.

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

Очередной незабитый одиннадцатиметровый был зафиксирован в матче 1/8 финала между Аргентиной и Египтом, когда Лионель Месси не сумел переиграть голкипера африканской сборной.



По данным Opta, с учетом послематчевых серий на нынешнем мундиале было реализовано лишь 32 из 49 пенальти. Показатель точности составляет всего 65,3 процента.



Это худший результат на чемпионатах мира с 1966 года, когда статистика турнира начала вестись в современном формате.



Примечательно, что сам Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который не реализовал два пенальти в рамках одного розыгрыша турнира.