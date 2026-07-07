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Месси стал первым футболистом в истории, не забившим два пенальти на одном ЧМ
Сегодня, 19:29
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси упустил отличный шанс сравнять счет в матче 1/8 финала чемпионата мира против Египта.
Фото: Getty Images
На 21-й минуте главный арбитр встречи Франсуа Летексье назначил пенальти в ворота египтян, однако капитан аргентинской сборной не сумел воспользоваться этой возможностью.
Этот промах стал для Лионеля Месси уже вторым на нынешнем чемпионате мира. Аргентинец стал первым футболистом в истории, который не реализовал два пенальти в рамках одного розыгрыша мундиаля.
К тому моменту команда Лионеля Скалони уже уступала в счете. На 15-й минуте защитник сборной Египта Яссер Ибрахим вывел свою команду вперед.
Встреча проходит на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте. Победитель матча выйдет в четвертьфинал мундиаля.
Источник: Opta Sports
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Лионель Месси
ЧМ-2026
Сборная Аргентины
Сборная Египта
Опубликовал:
Даниил Наволочный
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