Бышовец назвал футболиста, способного заменить Сперцяна в "Краснодаре"

"Заменить Эдуарда очень сложно.Уткин может компенсировать потерю Сперцяна. Даниил — креативный футболист, в других командах он не терялся", - сказал Бышовец "РБ Спорт".
Ранее Даниил Уткин вернулся в "Краснодар". В прошлом сезоне игрок выступал за "Балтику" и "Торпедо".
По информации СМИ, 26-летний футболист подпишет с саудовским клубом контракт сроком на четыре года. Сообщается, что его зарплата составит около шести миллионов евро за сезон.
В прошлом сезоне Сперцян провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Воспитанник "Краснодара" был одним из лидеров команды и ранее помог "быкам" завоевать первое чемпионство в истории клуба.