Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
1 - 4 1 4
БельгияЗавершен
Аргентина
3 - 2 3 2
ЕгипетЗавершен
Швейцария
23:00
КолумбияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11 - 0 11 0
ЫспартаспорЗавершен
Динамо Мх
1 - 3 1 3
ХимнасияЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен
Факел
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Балтика
5 - 0 5 0
ТиквешЗавершен

Бышовец назвал футболиста, способного заменить Сперцяна в "Краснодаре"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался об уходе Эдуарда Сперцяна из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Заменить Эдуарда очень сложно.
Уткин может компенсировать потерю Сперцяна. Даниил — креативный футболист, в других командах он не терялся", - сказал Бышовец "РБ Спорт".

Ранее Даниил Уткин вернулся в "Краснодар". В прошлом сезоне игрок выступал за "Балтику" и "Торпедо".

По информации СМИ, 26-летний футболист подпишет с саудовским клубом контракт сроком на четыре года. Сообщается, что его зарплата составит около шести миллионов евро за сезон.

В прошлом сезоне Сперцян провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Воспитанник "Краснодара" был одним из лидеров команды и ранее помог "быкам" завоевать первое чемпионство в истории клуба.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится