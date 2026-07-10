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ЧМ2022
Франция
2 - 0 2 0
МароккоЗавершен

Форвард "Спартака" назвал фаворита на победу на ЧМ

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде назвал сборную, которая, по его мнению, выиграет чемпионат мира-2026.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, Франция, у которой самый сильный состав. Испания и Аргентина тоже хороши. Но для меня фаворит — Франция", - сказал Угальде в интервью на канале "Спартака".


На данный момент Франция играет в 1/4 финала ЧМ со сборной Марокко. Счет к 20-й минуте не открыт. В случае победы, французы сыграют с Испанией и Бельгией в полуфинале.

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