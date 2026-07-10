Форвард "Спартака" назвал фаворита на победу на ЧМ

Фото: ФК "Спартак"

"Думаю, Франция, у которой самый сильный состав. Испания и Аргентина тоже хороши. Но для меня фаворит — Франция", - сказал Угальде в интервью на канале " Спартака ".

На данный момент Франция играет в 1/4 финала ЧМ со сборной Марокко. Счет к 20-й минуте не открыт. В случае победы, французы сыграют с Испанией и Бельгией в полуфинале.