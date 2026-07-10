Мбаппе впервые не забил пенальти на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе впервые не реализовал пенальти на чемпионатах мира.



Фото: ФИФА

Форвард сборной Франции не смог забить с "точки" в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Марокко.



Ранее на мундиалях Мбаппе трижды подходил к одиннадцатиметровой отметке и каждый раз отправлял мяч в сетку. Два пенальти он реализовал в финале ЧМ-2022 против Аргентины, еще один - на нынешнем турнире в игре 1/8 финала с Парагваем.