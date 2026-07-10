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Холанд оценил шансы Норвегии на победу в ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о шансах команды стать чемпионом мира.
Фото: Getty Images
"Шансы Норвегии на победу? По-прежнему очень низкие. Я думаю, что есть явные фавориты, и Англия — один из них", - сказал Холанд ESPN.


Напомним, в 1/8 финала мундиаля команда Столе Сольбаккена обыграла Бразилию со счетом 2:1. Следующим соперником норвежцев станет сборная Англии, матч пройдет 11 июля в Майами.

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