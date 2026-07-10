Мбаппе достиг отметки в 20 матчей на чемпионатах мира

Четвертьфинальный матч чемпионата мира - 2026 против Марокко стал юбилейным для Килиана Мбаппе.

Фото: ФИФА

Как пишет Squawka, француз, который вышел на поле в своем 20-м матче на мировых первенствах, стал самым молодым футболистом в истории, достигшим этой отметки. К игре с марокканцами нападающий подошёл с впечатляющей статистикой: в предыдущих 19 встречах на чемпионатах мира он забил 19 мячей и сделал пять голевых передач.



Первый матч на мундиале Мбаппе провел еще в 2018 году. Тогда сборная Франции завоевала титул чемпиона мира, а сам форвард стал одним из главных открытий турнира.



Добавим, что в первом тайме матча с Марокко форвард не забил пенальти.