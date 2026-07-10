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Мбаппе достиг отметки в 20 матчей на чемпионатах мира
Сегодня, 00:03
Четвертьфинальный матч чемпионата мира - 2026 против Марокко стал юбилейным для Килиана Мбаппе.
Фото: ФИФА
Как пишет Squawka, француз, который вышел на поле в своем 20-м матче на мировых первенствах, стал самым молодым футболистом в истории, достигшим этой отметки. К игре с марокканцами нападающий подошёл с впечатляющей статистикой: в предыдущих 19 встречах на чемпионатах мира он забил 19 мячей и сделал пять голевых передач.
Первый матч на мундиале Мбаппе провел еще в 2018 году. Тогда сборная Франции завоевала титул чемпиона мира, а сам форвард стал одним из главных открытий турнира.
Добавим, что в первом тайме матча с Марокко форвард не забил пенальти.
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Килиан Мбаппе
Сборная Франции
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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