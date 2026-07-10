За победу в этой номинации также боролись Дмитрий Шнякин и Константин Генич. Все три комментатора представляют телеканал "Матч ТВ".
Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля. В статусе действующего чемпиона к нему подойдет "Зенит".
Добавим, что перед стартом РПЛ пройдёт матч за Суперкубок России, в котором "Зенит" сыграет с обладателем Кубка страны "Спартаком".
Назван лучший комментатор по итогам минувшего сезона РПЛ
Роман Нагучев признан лучшим комментатором прошедшего сезона Российской премьер-лиги. Награду он получил в рамках премии "Герои РПЛ".
Фото: соцсети Нагучева