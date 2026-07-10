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Назван лучший комментатор по итогам минувшего сезона РПЛ

Роман Нагучев признан лучшим комментатором прошедшего сезона Российской премьер-лиги. Награду он получил в рамках премии "Герои РПЛ".
Фото: соцсети Нагучева
За победу в этой номинации также боролись Дмитрий Шнякин и Константин Генич. Все три комментатора представляют телеканал "Матч ТВ".

Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля. В статусе действующего чемпиона к нему подойдет "Зенит".

Добавим, что перед стартом РПЛ пройдёт матч за Суперкубок России, в котором "Зенит" сыграет с обладателем Кубка страны "Спартаком".

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