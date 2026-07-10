Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Испания
22:00
БельгияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
11:30
Динамо-2Не начат

Батраков: ждал от Месси намного меньшего

Алексей Батраков признался, что игра Лионеля Месси на чемпионате мира - 2026 стала для него приятной неожиданностью.
Фото: Getty Images
Полузащитник "Локомотива" отметил, что не ожидал от капитана сборной Аргентины столь яркого выступления на турнире.

- Впечатляет ли Месси? Безумно. Ждал я от него намного меньшего на этом турнире. Но на то он и Месси, - приводит слова Батракова "Чемпионат".

В 1/8 финала аргентинцы совершили впечатляющий камбэк в матче с Египтом, отыгравшись со счета 0:2 и вырвав победу - 3:2. В той встрече 39-летний нападающий записал на свой счет гол и результативную передачу. Всего на нынешнем чемпионате мира Месси забил восемь мячей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится