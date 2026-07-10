Батраков: ждал от Месси намного меньшего

Алексей Батраков признался, что игра Лионеля Месси на чемпионате мира - 2026 стала для него приятной неожиданностью.

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- Впечатляет ли Месси? Безумно. Ждал я от него намного меньшего на этом турнире. Но на то он и Месси, - приводит слова Батракова "Чемпионат"

В 1/8 финала аргентинцы совершили впечатляющий камбэк в матче с Египтом, отыгравшись со счета 0:2 и вырвав победу - 3:2. В той встрече 39-летний нападающий записал на свой счет гол и результативную передачу. Всего на нынешнем чемпионате мира Месси забил восемь мячей. Полузащитник " Локомотива " отметил, что не ожидал от капитана сборной Аргентины столь яркого выступления на турнире.В 1/8 финала аргентинцы совершили впечатляющий камбэк в матче с Египтом, отыгравшись со счета 0:2 и вырвав победу - 3:2. В той встрече 39-летний нападающий записал на свой счет гол и результативную передачу. Всего на нынешнем чемпионате мира Месси забил восемь мячей.