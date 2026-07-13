Погребняк оценил выступление Ямаля на чемпионате мира

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- Вообще не удивляет. К Ямалю уже все приспособились: левая нога, ждут дриблинга и накрывают. Плюс поддержки впереди у него не так много, - приводит слова Погребняка "Спорт День за Днём"

По мнению экс-футболиста, соперники уже научились эффективно противодействовать 19-летнему вингеру.На нынешнем мировом первенстве футболист "Барселоны" провёл шесть матчей и забил один мяч. Уже 14 июля сборная Испании встретится с Францией в полуфинале турнира.