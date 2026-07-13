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Погребняк оценил выступление Ямаля на чемпионате мира

Экс-игрок сборной России Павел Погребняк объяснил, почему лидер сборной Испании Ламин Ямаль пока не демонстрирует высокой результативности на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению экс-футболиста, соперники уже научились эффективно противодействовать 19-летнему вингеру.

- Вообще не удивляет. К Ямалю уже все приспособились: левая нога, ждут дриблинга и накрывают. Плюс поддержки впереди у него не так много, - приводит слова Погребняка "Спорт День за Днём".

На нынешнем мировом первенстве футболист "Барселоны" провёл шесть матчей и забил один мяч. Уже 14 июля сборная Испании встретится с Францией в полуфинале турнира.

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