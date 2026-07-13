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Карпукас ответил на слухи об интересе "Зенита" и "Краснодара"

Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас впервые прокомментировал информацию о возможном интересе со стороны других клубов РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист признался, что осведомлён о появившихся слухах, однако никаких контактов с потенциальными претендентами у него не было.

- Знаю ли об интересе к тебе со стороны "Краснодара" и "Зенита"? Да, но лично я ни с кем не разговаривал, - заявил Карпукас "Матч ТВ".

Ранее СМИ сообщали, что стороны пока не смогли договориться о продлении соглашения. На этом фоне в прессе появились сведения об интересе к хавбеку со стороны "Зенита" и "Краснодара", однако сам игрок дал понять, что переговоров не ведёт.

Воспитанник "Локомотива" в прошлом сезоне провёл 35 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя ассистами на партнёров. Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2027 года.

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