Карпукас ответил на слухи об интересе "Зенита" и "Краснодара"

- Знаю ли об интересе к тебе со стороны "Краснодара" и "Зенита"? Да, но лично я ни с кем не разговаривал, - заявил Карпукас "Матч ТВ".
Ранее СМИ сообщали, что стороны пока не смогли договориться о продлении соглашения. На этом фоне в прессе появились сведения об интересе к хавбеку со стороны "Зенита" и "Краснодара", однако сам игрок дал понять, что переговоров не ведёт.
Воспитанник "Локомотива" в прошлом сезоне провёл 35 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя ассистами на партнёров. Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2027 года.