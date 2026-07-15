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Газзаев назвал главное преимущество Аргентины в матче с Англией

В преддверии полуфинального матча чемпионата мира - 2026 между Англией и Аргентиной своим мнением поделился бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев.
Фото: ФИФА
Российский специалист выделил сильные стороны обоих претендентов на выход в финал.

- Англичане стабильны как никогда. На мой взгляд, они демонстрируют хорошее качество игры. Но есть феномен Аргентины - это Месси. Он демонстрирует невероятный уровень футбола, - передаёт слова Газзаева "Чемпионат".

Встреча между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени. Победитель полуфинала поспорит за чемпионский титул с Испанией, которая ранее оставила за бортом турнира Францию (2:0).

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