Газзаев назвал главное преимущество Аргентины в матче с Англией

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- Англичане стабильны как никогда. На мой взгляд, они демонстрируют хорошее качество игры. Но есть феномен Аргентины - это Месси. Он демонстрирует невероятный уровень футбола, - передаёт слова Газзаева "Чемпионат"

Российский специалист выделил сильные стороны обоих претендентов на выход в финал.Встреча между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени. Победитель полуфинала поспорит за чемпионский титул с Испанией, которая ранее оставила за бортом турнира Францию (2:0).