Экс-наставник "Динамо" - о ЧМ-2026: абсолютно средний чемпионат мира

Андрей Кобелев подвёл итоги завершившегося чемпионата мира, отметив, что турнир не оправдал его ожиданий.
Фото: ФИФА
При этом экс-рулевой московского "Динамо" подчеркнул, что победа сборной Испании не вызывает вопросов.

- Был абсолютно средний чемпионат мира. Испанцы за счет монолитной командной игры заслуженно выиграли. Я, честно говоря, ждал большего от Франции, - приводит слова Кобелева "Матч ТВ".

В решающем матче чемпионата мира испанцы встретились с Аргентиной. Основное время победителя не выявило, а в овертайме успех "красной фурии" принёс точный удар Феррана Торреса.

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