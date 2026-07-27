Шварц ответил, доволен ли он глубиной состава "Динамо"

Фото: ФК "Динамо"

- Сейчас не самое подходящее время говорить об этом. Мы недовольны результатом и качеством игры во втором тайме. Конечно, есть понимание, что нам нужен более глубокий состав. Мы обсуждаем этот вопрос - что-то произойдет точно, - приводит слова Шварца с пресс-конференции корреспондент Rusfootball.info