Евсеев заявил, что махачкалинское "Динамо" подходит к сезону не в оптимальной форме

- В какой форме команда подходит к началу сезона? Не в оптимальной.
Почему? Есть разные составляющие, что мы хотели — не получили, что мы можем — то появилось, - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 25 июля, махачкалинское "Динамо" сыграет на выезде с воронежским "Факелом" в матче первого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучал в 18:30 по столичному времени.
По итогам сезона-2025/26 воронежцы заняли второе место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ. Махачкалинцы расположились на 14 строчке в таблице РПЛ и одержали победу над "Уралом" в стыковых матчах с общим счетом 3:0.