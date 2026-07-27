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Евсеев заявил, что махачкалинское "Динамо" подходит к сезону не в оптимальной форме

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев оценил форму команды.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Евсеева, команда подходит к сезону не в оптимальной форме.

- В какой форме команда подходит к началу сезона? Не в оптимальной.

Почему? Есть разные составляющие, что мы хотели — не получили, что мы можем — то появилось, - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 25 июля, махачкалинское "Динамо" сыграет на выезде с воронежским "Факелом" в матче первого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучал в 18:30 по столичному времени.

По итогам сезона-2025/26 воронежцы заняли второе место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ. Махачкалинцы расположились на 14 строчке в таблице РПЛ и одержали победу над "Уралом" в стыковых матчах с общим счетом 3:0.

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