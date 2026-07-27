Воробьев прокомментировал свое возвращение в "Краснодар"

Форвард "Краснодара" Дмитрий Воробьев высказался о своей адаптации в новом клубе.

Фото: ФК "Краснодар"





- Всегда приятно вернуться домой и победить. Спасибо команде, приняли очень здорово. Думаю, адаптация пройдет быстро, - сказал Воробьев в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что Дмитрий Воробьев в летнее трансферное окно перешел из московского "



Ранее форвард был игроком "Оренбурга", "Краснодара", "Волгаря", "Сочи", "Нижнего Новгорода". На счету игрока четыре матча в составе По словам Воробьева, ему приятно вернуться в родной клуб и победить.Напомним, что Дмитрий Воробьев в летнее трансферное окно перешел из московского " Локомотива " в " Краснодар " и заключил контракт до лета 2030 года. Форвард провел за красно-зеленых во всех турнирах 73 матча и записал на свой счет 25 забитых мячей и 11 результативных передач.Ранее форвард был игроком "Оренбурга", "Краснодара", "Волгаря", "Сочи", "Нижнего Новгорода". На счету игрока четыре матча в составе сборной России и 1 забитый мяч.