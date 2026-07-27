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Голкипер "Зенита" - о победе над "Акроном": игру легкой не назовешь

Голкипер "Зенита" Денис Адамов прокомментировал победу над "Акроном".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Адамова, игру с тольяттинцами нельзя назвать легкой.

- Несмотря на счет, игру легкой не назовешь. С одной стороны, было жарко, с другой — после таких эмоциональных побед, как в Суперкубке, эмоции немного другие.

Тем не менее забили пять, и трудно говорить, будто что-то было плохо, - приводит слова Адамова "Матч ТВ".

В первом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (дубль), Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто. Этот матч стал первым официальным для Срджана Благоевича на посту главного тренера тольяттинцев.

Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России. На старте текущего сезона команда Сергея Семака завоевала Суперкубок страны.

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