Голкипер "Зенита" - о победе над "Акроном": игру легкой не назовешь

- Несмотря на счет, игру легкой не назовешь. С одной стороны, было жарко, с другой — после таких эмоциональных побед, как в Суперкубке, эмоции немного другие.
Тем не менее забили пять, и трудно говорить, будто что-то было плохо, - приводит слова Адамова "Матч ТВ".
В первом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (дубль), Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто. Этот матч стал первым официальным для Срджана Благоевича на посту главного тренера тольяттинцев.
Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России. На старте текущего сезона команда Сергея Семака завоевала Суперкубок страны.