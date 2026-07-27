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Чернов назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ. Это не "Зенит"

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов назвал главного перетендента на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Чернова, "Спартак" - главный претендент на чемпионство.

- Последние две-три игры "Зенит" хуже играет против "Спартака". "Спартак" определенно играет лучше. Главное, чтобы на дистанции хватило.
Думаю, что "Спартак" — главный претендент на чемпионство в новом сезоне, - цитирует Чернова "Матч ТВ".

Напомним, что московский "Спартак" уступил петербургскому "Зениту" в матче Суперкубка России со счетом 1:1 (2:4 - пен.). По итогам прошлого сезона красно-белые стали обладателями Кубка России, а петербуржцы стали чемпионами страны.

В первом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые на домашнем стадионе одержали победу над "Родиной" со счетом 3:0, а петербуржцы на выезде разгромили "Акрон" со счетом 5:0.

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