Пирло высказался о сорванном назначении в сборную Италии из-за скандала с Россией

Экс-игрок сборной Италии Андреа Пирло высказался о сорванном назначении в национальную сборную своей страны.

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- Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом в сборную Италии, - написал Пирло в своих социальных сетях.

По словам Пирло, он больше не кандидат на пост главного тренера.Ранее сообщалось, что Андреа Пирло является основным кандидатом на пост главного тренера национальной команды Италии. Сообщалось, что специалист перестал рассматриваться на должность из-за контракта итальянца с букмекерской компанией из России. Пирло участвовал в рекламе букмекерской компании, а позже заявил, что партнерство носило исключительно коммерческий, а не политический характер.