Игрок "Краснодара" рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Бразилии

"Здесь много борьбы и единоборств, длинных передач и подборов. В Бразилии есть больше пространства на поле и меньше давления. Мне кажется, что я очень хорошо по своему игровому стилю впишусь в российский чемпионат. Я разносторонний игрок и продолжу адаптироваться", — сказал Кристиан.
Бразилец также признался, что остался доволен своим дебютом за "Краснодар". По его словам, команда помогла ему быстрее освоиться, а забитый мяч стал приятным итогом совместной работы.
"Счастлив, что забил в первом же матче за команду. Надеюсь, что будет так же получаться бороться. Буду работать день за днем, чтобы побеждать постоянно", — отметил полузащитник.
25-летний Кристиан перешел в "Краснодар" этим летом из "Крузейро", подписав контракт до 2030 года. В дебютном матче за новую команду он помог "быкам" обыграть "Рубин" со счетом 3:1.
Источник: "Матч ТВ"