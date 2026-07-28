Игрок "Краснодара" рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Бразилии

Новичок "Краснодара" Кристиан после успешного дебюта признался, что российский футбол оказался гораздо более силовым, чем бразильский.

Фото: ФК "Краснодар"

"Здесь много борьбы и единоборств, длинных передач и подборов. В Бразилии есть больше пространства на поле и меньше давления. Мне кажется, что я очень хорошо по своему игровому стилю впишусь в российский чемпионат. Я разносторонний игрок и продолжу адаптироваться", — сказал Кристиан.

"Счастлив, что забил в первом же матче за команду. Надеюсь, что будет так же получаться бороться. Буду работать день за днем, чтобы побеждать постоянно", — отметил полузащитник.