Самедов оценил возможный уход Карпукаса в "Зенит"

"Это будет большая потеря для "Локомотива" — игрок высокого уровня и сборной России, весьма молодой. Карпукасу есть куда расти в игровом плане. Не знаю, что у них будет в середине, но если они идут на этот шаг, то знают, что делают", — заявил Самедов.
Он также высказался о вероятном уходе Вильмара Барриоса из "Зенита", отметив, что колумбиец был одним из ключевых футболистов команды на протяжении многих лет.
"Барриос — классный игрок с большим опытом, но по игре видно, что, возможно, немножко приелся. Он был системообразующим игроком во всех успехах "Зенита". С его опытом и классом он ещё бы мог играть, но есть вопрос в его мотивации. Карпукас — классный игрок для усиления "Зенита", а уход Барриоса будет потерей", — добавил бывший футболист.
По информации журналиста Ивана Карпова, Карпукас близок к переходу в "Зенит", а Барриос может покинуть петербургский клуб в следующем году.
Источник: "Советский спорт"