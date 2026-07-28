Самедов оценил возможный уход Карпукаса в "Зенит"

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"Это будет большая потеря для "Локомотива" — игрок высокого уровня и сборной России , весьма молодой. Карпукасу есть куда расти в игровом плане. Не знаю, что у них будет в середине, но если они идут на этот шаг, то знают, что делают", — заявил Самедов.

"Барриос — классный игрок с большим опытом, но по игре видно, что, возможно, немножко приелся. Он был системообразующим игроком во всех успехах "Зенита". С его опытом и классом он ещё бы мог играть, но есть вопрос в его мотивации. Карпукас — классный игрок для усиления "Зенита", а уход Барриоса будет потерей", — добавил бывший футболист.