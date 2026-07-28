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Самедов оценил возможный уход Карпукаса в "Зенит"

Бывший футболист "Локомотива" Александр Самедов назвал Артема Карпукаса большой потерей для железнодорожников.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Александр Самедов прокомментировал информацию о возможном переходе Артема Карпукаса из "Локомотива" в "Зенит".

"Это будет большая потеря для "Локомотива" — игрок высокого уровня и сборной России, весьма молодой. Карпукасу есть куда расти в игровом плане. Не знаю, что у них будет в середине, но если они идут на этот шаг, то знают, что делают", — заявил Самедов.

Он также высказался о вероятном уходе Вильмара Барриоса из "Зенита", отметив, что колумбиец был одним из ключевых футболистов команды на протяжении многих лет.

"Барриос — классный игрок с большим опытом, но по игре видно, что, возможно, немножко приелся. Он был системообразующим игроком во всех успехах "Зенита". С его опытом и классом он ещё бы мог играть, но есть вопрос в его мотивации. Карпукас — классный игрок для усиления "Зенита", а уход Барриоса будет потерей", — добавил бывший футболист.

По информации журналиста Ивана Карпова, Карпукас близок к переходу в "Зенит", а Барриос может покинуть петербургский клуб в следующем году.

Источник: "Советский спорт"

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