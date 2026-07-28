В "Динамо" отреагировали на интерес "Барселоны" к своему защитнику

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"С улыбкой", — ответил Пивоваров на вопрос о реакции "Динамо" на сообщения об интересе каталонского клуба.

"Интерес и к Касересу, и к Чавесу в каждое окно присутствует. Но предложений, которые бы мы рассматривали, нет. Касереса мы подписали не так давно. Действительно, его выступление на чемпионате мира было успешным. Будем ждать такого же уровня от него и в матчах "Динамо", — заявил Пивоваров.