В "Динамо" отреагировали на интерес "Барселоны" к своему защитнику

"С улыбкой", — ответил Пивоваров на вопрос о реакции "Динамо" на сообщения об интересе каталонского клуба.
При этом гендиректор отметил, что внимание к Касересу со стороны зарубежных команд возникает практически в каждое трансферное окно, однако до конкретики дело пока не доходило.
"Интерес и к Касересу, и к Чавесу в каждое окно присутствует. Но предложений, которые бы мы рассматривали, нет. Касереса мы подписали не так давно. Действительно, его выступление на чемпионате мира было успешным. Будем ждать такого же уровня от него и в матчах "Динамо", — заявил Пивоваров.
Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" обратила внимание на Касереса после его выступления за сборную Парагвая на ЧМ-2026 и рассматривает защитника как одного из кандидатов на усиление правого фланга обороны.
Источник: "РБ Спорт"