Ву назвал европейский чемпионат, похожий на российский

Защитник "Спартака" Кристофер Ву ответил, с каким чемпионатом он мог бы сравнить РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Ву, РПЛ похожа на немецкую Бундеслигу.

- В какой-то степени … чемпионаты французский и российский … чем-то похожи. Но я бы не сказал, что они идентичны все же. Французская лига один больше про тактику, а российская про физику и борьбу, я бы так их разделил.
РПЛ больше похожа на Бундеслигу чем-то скорее. И там, и там больше игры от ворот до ворот, - цитирует Ву vesti.ru

Кристофер Ву перешел в московский "Спартак" из французского "Ренна" осенью 2025 года на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2029 года. Всего защитник провел за красно-белых во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет три забитых мяча. Ранее он был игроком "Ланса" и "Нанси". Также на его счету 24 матча в составе национальной команды Камеруна и два забитых мяча.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится