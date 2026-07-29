Бубнов - о Соболеве: это провокатор, все что хочешь сделает для победы

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о форварде "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Бубнова, Соболев провокатор и готов делать все, для победы своей команды.

- Соболев стал в раму забивать, башкой он 100% сильнее Тюкавина.
Больше того, это пенальтист, это провокатор, этот все что хочешь сделает для победы, лишь бы выиграл "Зенит".

Соболева просто ненавидят за его поведение. Но Соболеву на это наплевать с высокой колокольни, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Напомним, что петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком" в матче за Суперкубок России со счетом 1:1 (4:2 - пен.). Александр Соболев реализовал пенальти в основное время матча и демонстративно отпраздновал гол перед трибуной красно-белых - ранее форвард выступал за столичный клуб.

В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака одержала выездную победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 5:0. Соболев записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится