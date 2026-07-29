Кривцов высказался об уходе Сперцяна из "Краснодара"

- За него я очень рад, но это большая потеря для "Краснодара". Очень сложно будет заменить Эдика.
Не знаю, как все будет продвигаться, но задача на сезон у нас та же — бороться за первое место, - приводит слова Кривцова "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно воспитанник "Краснодара" Эдуард Сперцян перешел в "Аль-Ахли" за 21,9 миллионов евро и заключил с саудовским клубом контракт до конца июня 2029 года. Напомним, что в составе краснодарцев полузащитник становился чемпионом России и доходил до финала Кубка страны. Также он был капитаном "быков".
В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева одержала выездную победу над казанским "Рубином" со счетом 3:1.