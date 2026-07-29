Кривцов высказался об уходе Сперцяна из "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов прокомментировал уход Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Кривцова, он рад за Сперцяна, но его уход - потеря для команды.

- За него я очень рад, но это большая потеря для "Краснодара". Очень сложно будет заменить Эдика.

Не знаю, как все будет продвигаться, но задача на сезон у нас та же — бороться за первое место, - приводит слова Кривцова "Матч ТВ".

В летнее трансферное окно воспитанник "Краснодара" Эдуард Сперцян перешел в "Аль-Ахли" за 21,9 миллионов евро и заключил с саудовским клубом контракт до конца июня 2029 года. Напомним, что в составе краснодарцев полузащитник становился чемпионом России и доходил до финала Кубка страны. Также он был капитаном "быков".

В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева одержала выездную победу над казанским "Рубином" со счетом 3:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится