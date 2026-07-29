Марио Личка: в России я вижу только один клуб, куда Тюкавин мог бы перейти

"Честно говоря, в России я вижу только один клуб, куда Тюкавин мог бы перейти, чтобы выигрывать трофеи и быть готовым к возвращению в европейский футбол, в Лигу чемпионов, когда это станет возможным", - сказал брат Лички.
В прошлом сезоне 24-летний форвард сборной России Константин Тюкавин провел 31 матч в составе московского "Динамо" в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 13 голов и сделал 6 результативных передач.
В это летнее трансферное окно сообщалось, что в услугах нападающего заинтересован петербургский "Зенит", который является действующим чемпионом страны.
Источник: "Матч ТВ"