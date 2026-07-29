Марио Личка: в России я вижу только один клуб, куда Тюкавин мог бы перейти

Марио Личка, брат и ассистент бывшего главного тренера "Динамо" Марцела Лички, высказался о ситуации с форвардом бело-голубых Константином Тюкавиным.
Фото: ФК "Динамо"
"Честно говоря, в России я вижу только один клуб, куда Тюкавин мог бы перейти, чтобы выигрывать трофеи и быть готовым к возвращению в европейский футбол, в Лигу чемпионов, когда это станет возможным", - сказал брат Лички.

В прошлом сезоне 24-летний форвард сборной России Константин Тюкавин провел 31 матч в составе московского "Динамо" в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 13 голов и сделал 6 результативных передач.

В это летнее трансферное окно сообщалось, что в услугах нападающего заинтересован петербургский "Зенит", который является действующим чемпионом страны.

Источник: "Матч ТВ"

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