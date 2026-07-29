Марио Личка: в России я вижу только один клуб, куда Тюкавин мог бы перейти

Фото: ФК "Динамо"

"Честно говоря, в России я вижу только один клуб, куда Тюкавин мог бы перейти, чтобы выигрывать трофеи и быть готовым к возвращению в европейский футбол, в Лигу чемпионов, когда это станет возможным", - сказал брат Лички.