Сегодня, 31 июля, ушел из жизни легендарный футболист "Милана" и сборной Италии Франко Барези - ему было 66 лет. Ранее сообщалось, что Барези боролся с серьезной болезнью.
Франко Барези на протяжении всей профессиональной карьеры выступал за "Милан" - c 1978 по 1997 год он провел за клуб 532 матча. Также защитник защищал цвета сборной Италии - вышел на поле в 81 встрече в составе национальной команды. С 2002 по 2008 год Барези был главным тренером "Милана".
В качестве игрока Франко шесть раз становился чемпионом Италии, трижды завоевывал трофей Лиги чемпионов УЕФА.
Ушел из жизни экс-футболист "Милана" Франко Барези
Экс-футболист сборной Италии скончался на 67-м году жизни.
Фото: Global Look Press