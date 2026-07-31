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Ушел из жизни экс-футболист "Милана" Франко Барези

Экс-футболист сборной Италии скончался на 67-м году жизни.
Фото: Global Look Press
Сегодня, 31 июля, ушел из жизни легендарный футболист "Милана" и сборной Италии Франко Барези - ему было 66 лет. Ранее сообщалось, что Барези боролся с серьезной болезнью.

Франко Барези на протяжении всей профессиональной карьеры выступал за "Милан" - c 1978 по 1997 год он провел за клуб 532 матча. Также защитник защищал цвета сборной Италии - вышел на поле в 81 встрече в составе национальной команды. С 2002 по 2008 год Барези был главным тренером "Милана".

В качестве игрока Франко шесть раз становился чемпионом Италии, трижды завоевывал трофей Лиги чемпионов УЕФА.

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