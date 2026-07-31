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Новичок "Спартака" Парада: в Москве высокое качество жизни, как в Мадриде

Новичок "Спартака" Виктор Парада рассказал о своих впечатлениях от России.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Парады, он приятно удивлен Россией и высоко оценивает уровень жизни в Москве.

- Я еще очень мало видел, но я приятно удивлен.
Знал, что Москва — большой город, но я сам из Мадрида и могу сказать, что в Москве, как и там, высокое качество жизни.

Есть чем заняться, очень живой и активный город, - цитирует Параду "Матч ТВ".

Виктор Парада перешел в московский "Спартак" из испанского "Алавеса" в летнее трансферное окно - ориентировочная сумма трансфера составляет 5 миллионов евро, защитник заключил контракт с красно-белыми до лета 2030 года.

В первом туре чемпионата России испанец дебютировал за красно-белых, выйдя на поле с первых минут - команда Хуана Карседо одержала домашнюю победу над столичной "Родиной".

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