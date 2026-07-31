Новичок "Спартака" Парада: в Москве высокое качество жизни, как в Мадриде

- Я еще очень мало видел, но я приятно удивлен.
Знал, что Москва — большой город, но я сам из Мадрида и могу сказать, что в Москве, как и там, высокое качество жизни.
Есть чем заняться, очень живой и активный город, - цитирует Параду "Матч ТВ".
Виктор Парада перешел в московский "Спартак" из испанского "Алавеса" в летнее трансферное окно - ориентировочная сумма трансфера составляет 5 миллионов евро, защитник заключил контракт с красно-белыми до лета 2030 года.
В первом туре чемпионата России испанец дебютировал за красно-белых, выйдя на поле с первых минут - команда Хуана Карседо одержала домашнюю победу над столичной "Родиной".