Бабич: "Спартак" всегда должен бороться за чемпионство

- Если ты играешь за "Спартак", то давление присутствует всегда. Не могу сказать, являемся ли мы главными претендентами на титул, но
"Спартак" всегда должен бороться за чемпионство, - сказал Бабич в эфире "Матч ТВ".
По итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а также завоевал Кубок страны. На старте текущего сезона красно-белые уступили "Зениту" в матче за Суперкубок России.
В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо на домашнем стадионе одержала победу над "Родиной" со счетом 3:0. Во втором туре столичной команде предстоит сыграть на выезде с грозненским "Ахматом".