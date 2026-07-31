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Бабич: "Спартак" всегда должен бороться за чемпионство

Защитник "Спартака" Срджан Бабич ответил на вопрос о чемпионских амбициях красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Бабича, он не может сказать, является ли "Спартак" главным претендентом на чемпионство, но клуб всегда должен за него бороться.

- Если ты играешь за "Спартак", то давление присутствует всегда. Не могу сказать, являемся ли мы главными претендентами на титул, но
"Спартак" всегда должен бороться за чемпионство, - сказал Бабич в эфире "Матч ТВ".

По итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а также завоевал Кубок страны. На старте текущего сезона красно-белые уступили "Зениту" в матче за Суперкубок России.

В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо на домашнем стадионе одержала победу над "Родиной" со счетом 3:0. Во втором туре столичной команде предстоит сыграть на выезде с грозненским "Ахматом".

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