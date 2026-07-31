Сегодня, 31 июля, московская "Родина" на домашнем стадионе примет "Ростов" в матче 2 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на "Арене Химки", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале "Матч Премьер", бесплатную текстовую трансляцию встречи проведет портал Rusfootball.info.
В первом туре чемпионата России команда Хуана Диаса на выезде уступила "Спартаку" со счетом 0:3. Ростовчане на выезде проиграли "Оренбургу" со счетом 1:2.
"Родина" - "Ростов": во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
"Родина" - "Ростов": где смотреть прямую трансляцию матча 2 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Родина"