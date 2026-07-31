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Губерниев: "Балтика" обыграет "Динамо" - бело-голубые ошиблись с тренером

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче "Балтика" - "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Губерниева, он ожидает победу "Балтики" над "Динамо" и считает, что бело-голубые ошиблись со Шварцем.

- Я жду прорыва от "Балтики", жду, что она покажет хорошую игру. Это испытание для Талалаева, учитывая, что его команда и в конце прошлого сезона подбуксовывала, и первый матч провела не так, как хотели болельщики.
В данной ситуации я считаю "Балтику" фаворитом. "Динамо" — великолепная команда, но с тренером они ошиблись. Поэтому "Балтика" обыграет "Динамо", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

В первом туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на выезде уступила ЦСКА со счетом 1:2, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" 0:0. Напомним, что летом бело-голубые объявили о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера - он работал в клубе с 2020 по 2022 год.

Во втором туре чемпионата России калининградцы примут на домашнем стадионе "Динамо" - встреча состоится в субботу, 1 августа.

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