Орлов рассказал, какую зарплату запросил Даку у ЦСКА: вброшу вам инсайд

- Посмотрим, на каком месте будет ЦСКА. Они сейчас ведут борьбу за Даку.
Я сразу вброшу вам инсайд: три миллиона евро Даку просит зарплату. ЦСКА пока не может найти эту зарплату.
Поэтому его пока не взяли, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить отступные за форварда казанского "Рубина" Мирлинда Даку, которые составляют 10 миллионов евро, однако клуб не может договориться с игроком об условиях личного контракта.
В минувшем сезоне Даку провел за казанцев во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 1 результативную передачу. Контракт 28-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2029 года.