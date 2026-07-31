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Орлов рассказал, какую зарплату запросил Даку у ЦСКА: вброшу вам инсайд

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, какую зарплату хочет получать Мирлинд Даку в ЦСКА.
Фото: ФК "Рубин"
По словам Орлова, Даку хочет получать в ЦСКА 3 миллиона евро в год.

- Посмотрим, на каком месте будет ЦСКА. Они сейчас ведут борьбу за Даку.
Я сразу вброшу вам инсайд: три миллиона евро Даку просит зарплату. ЦСКА пока не может найти эту зарплату.

Поэтому его пока не взяли, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить отступные за форварда казанского "Рубина" Мирлинда Даку, которые составляют 10 миллионов евро, однако клуб не может договориться с игроком об условиях личного контракта.

В минувшем сезоне Даку провел за казанцев во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 1 результативную передачу. Контракт 28-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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