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Стало известно, при каком условии "Фламенго" выйдет на "Зенит" по трансферу Энрике — СМИ

По информации источника, Бразильский "Фламенго" сохраняет интерес к игроку "Зенита" Луису Энрике, однако сначала намерен завершить другую приоритетную сделку.
Фото: ФК "Зенит"
Будущее нападающего "Зенита" Луиса Энрике может зависеть от трансферных планов "Фламенго". По информации Globo, бразильский клуб продолжает следить за футболистом, но решение о возможном предложении будет принято только после завершения переговоров по Тьяго Альмаде.

Источник утверждает, что именно вингер мадридского "Атлетико" является главной целью "Фламенго" на данный момент. Если этот трансфер состоится, руководство клуба переключится на усиление других позиций, включая поиск нового полузащитника.

При этом в "Фламенго" знают, что "Зенит" рассчитывает получить за Луиса Энрике около 30 млн евро. По данным источника, петербургский клуб готов снизить стоимость игрока, если в сделку будет включен один из футболистов бразильской команды.

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