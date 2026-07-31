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Губерниев: Инфантино могут вообще выгнать из ФИФА

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что отказ от проекта FIFA Forward Enterprise может серьезно ударить по позициям главы ФИФА Джанни Инфантино.
Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"
Дмитрий Губерниев резко высказался о ситуации вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино после отказа организации от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE).

"Сближение с семьей Дональда Трампа принесло катастрофические результаты, Инфантино могут вообще выгнать. Там вотум недоверия зреет. И сама идея очень неудачная, он переоценил свои силы. Оказался так себе политиком", — заявил Губерниев.

Комментатор считает, что глава ФИФА был вынужден отказаться от реализации проекта из-за серьезного сопротивления со стороны футбольного сообщества.

"Он столкнулся с таким сопротивлением и сдал назад. И сейчас главная его задача — удержаться на плаву. Представьте, как всё меняется буквально за несколько дней", — добавил Губерниев.

Ранее Джанни Инфантино официально подтвердил, что проект FIFA Forward Enterprise, предполагавший создание новой коммерческой структуры ФИФА, не будет реализован из-за разногласий среди членов организации.

Источник: "Матч ТВ"

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