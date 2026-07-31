В РФС призвали не спешить с выводами о новых правилах судейства

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев считает, что объективно оценить изменения в работе арбитров можно будет только после нескольких туров чемпионата.

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"Оценивать нововведения можно будет не ранее чем через пять туров. Не было какой-то длительной подготовки ни у судей, ни у команд. Эти правила сильно завязаны на понимании игры и здравом смысле", — заявил Каманцев.

"Все эти нововведения в комплексе являются хорошим инструментом для ускорения игры, и это мы уже можем видеть в матчах первого тура. Есть мелкие недоработки, но будем их устранять в рабочем режиме", — добавил Каманцев.