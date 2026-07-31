В РФС призвали не спешить с выводами о новых правилах судейства

"Оценивать нововведения можно будет не ранее чем через пять туров. Не было какой-то длительной подготовки ни у судей, ни у команд. Эти правила сильно завязаны на понимании игры и здравом смысле", — заявил Каманцев.
Он отметил, что в течение ближайшего месяца арбитры и клубы будут адаптироваться к новым требованиям. При этом, по мнению главы судейского комитета, уже сейчас заметен главный эффект реформ.
"Все эти нововведения в комплексе являются хорошим инструментом для ускорения игры, и это мы уже можем видеть в матчах первого тура. Есть мелкие недоработки, но будем их устранять в рабочем режиме", — добавил Каманцев.
С нового сезона в РПЛ применяются правила, которые ФИФА использовала на чемпионате мира 2026 года. Изменения касаются процедуры замен, оказания помощи игрокам, ввода мяча из аута, ударов от ворот, а также расширенных полномочий VAR при проверке отдельных судейских решений.
Источник: ТАСС