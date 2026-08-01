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ЦСКА не победил "Крылья" только по одной причине: увы, клуб не спешит ее убрать

Rusfootball.info - об упущенных "армейцами" очках на "ВЭБ Арене".
На неделе я задавался вопросом, сколько очков потеряет ЦСКА, пока в клуб не приведут нового нападающего. Сегодня пришел ответ: как минимум два.

"Крылья" обворовали вторую московскую команду подряд и снова впечатляли. Но для ЦСКА это не станет оправданием, потому что забей Гонду-Козлов-Мойзес хотя бы половину их моментов, Самара устроилась бы на комфортный разгром.

В результате - разочаровывающие 1:1 перед поездкой в Черкизово.

ЦСКА не победил "Крылья" только по одной причине: увы, клуб не спешит ее убрать

Примечательно, что Гонду провел не самый плохой матч. С попаданием в крестовину не хватило сантиметров. Лусиано поучаствовал в голе, плюс не пожадничал и покатил на Козлова, когда "Крылья" пришла пора добивать.

С "Балтикой" все было тоже не совсем уныло. Судейские эксперты за неделю объяснили, что Гонду заработал пенальти, а не поставил его судья только из-за "духа футбола" или, если попроще, бытовых понятий массового зрителя, не бьющихся с последними поправками в правилах.

Но Лусиано не везет, как не везло весной. А для финишера это критический фактор.


ЦСКА максимально затянул с трансфером Бориско - и наверняка не имел бы возможности поменять в старте нервозного Торопа уже сегодня (если бы вдруг такое желание возникло у тренерского штаба). Теперь клуб тянет с приездом нападающего, в котором сохраняется устойчивая необходимость на протяжении полугода.

И если на Гонду еще есть надежда, то в ренессанс Мусаева или моментальный прогресс Воронова, увы, не верится совсем.

И можно было бы не подгонять руководство ЦСКА, если бы за последние пару лет клуб провел хоть одно однозначно качественное ТО. Без привозов пачки сомнительных латиносов, стремных разменов с "Зенитом", подозрительного бегства тренера и просто несработавших решений.

Каленов Григорий, Rusfootball.info

Фото: ПФК ЦСКА, ПФК "Крылья Советов

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