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"Ахмат" - "Спартак": на каком канале смотреть прямую трансляцию матча 2 тура РПЛ

"Ахмат" Грозный - "Спартак" Москва: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 2 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Сегодня, 2 августа, грозненский "Ахмат" примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 2 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

В первом туре чемпионата России команда Станислава Черчесова на выезде сыграла вничью с московским "Локомотивом" 1:1, красно-белые одержали домашнюю победу над "Родиной" со счетом 3:0.

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