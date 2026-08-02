"Ахмат" - "Спартак": на каком канале смотреть прямую трансляцию матча 2 тура РПЛ

Сегодня, 2 августа, грозненский "Ахмат" примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 2 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
В первом туре чемпионата России команда Станислава Черчесова на выезде сыграла вничью с московским "Локомотивом" 1:1, красно-белые одержали домашнюю победу над "Родиной" со счетом 3:0.