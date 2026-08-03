Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти в ворота "Спартака": нарушена процедура...

Фото: ФК "Спартак"

- Нарушена процедура ввода: мяч двигался - мяч не в игре. Преимущество даётся только на мяче в игре.Разница с пенальти когда Марк Пубиль взял в руки после передачи вратаря в игре с "Барселоной" простая: там вратарь ввёл мяч правильно, он был неподвижен а соответственно в игре. У нас - нарушение ещё до входа мяча в игру, он катится, то есть он ещё не вошёл.Правило 5 - судья, против правила 16 - удар от ворот: преимущество против перебить. Но преимущество не работает без мяча в игре.Хотя, допускаю: возможно, всё правильно. Но этот момент вообще никто не объяснил. Отсюда и путаница, - сказал Матюнин.