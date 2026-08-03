Ловчев раскритиковал игроков "Спартака" за нелепый пенальти

Кадр с трансляции "Матч ТВ"

- Я столько видел несуразиц в футболе. Но эти ребята с детства занимаются футболом. И игрок должен знать эти правила. Зачем это всё делается? Виноваты оба (и Максименко, и Ву). Вообще не хватай мяч руками в своей штрафной. Это закон. Вот и вся история, - сказал Ловчев в эфире "Матч Премьер".