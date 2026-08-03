Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Краснодар
3 - 2 3 2
ФакелЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
УралЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
ТорпедоЗавершен
Волга Ул
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен
Нижний Новгород
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен

Ловчев раскритиковал игроков "Спартака" за нелепый пенальти

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал эпизод с пенальти в ворота красно-белых в матче второго тура РПЛ против "Ахмата".
Кадр с трансляции "Матч ТВ"
Ветеран считает, что ответственность за случившееся лежит сразу на двух футболистах.

По мнению Ловчева, игроки такого уровня обязаны знать правила игры и не допускать подобных ошибок в собственной штрафной площади.

- Я столько видел несуразиц в футболе. Но эти ребята с детства занимаются футболом. И игрок должен знать эти правила. Зачем это всё делается? Виноваты оба (и Максименко, и Ву). Вообще не хватай мяч руками в своей штрафной. Это закон. Вот и вся история, - сказал Ловчев в эфире "Матч Премьер".

На пятой минуте встречи защитник "Спартака" Кристофер Ву взял мяч руками после розыгрыша от ворот, посчитав, что Александр Максименко еще не ввел его в игру. Главный арбитр назначил пенальти.

"Спартак" по итогу сумел победить - встреча завершилась со счётом 2:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится