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Экс-тренер "Рубина" высказался о переходе Даку в "Спартак"

Бывший наставник "Рубина" Рашид Рахимов убеждён, что Мирлинд Даку способен стать одним из лидеров "Спартака", если тренерский штаб найдёт к нему правильный подход.
Фото: ФК "Рубин"
По мнению специалиста, албанскому форварду важно чувствовать доверие и авторитет главного тренера.

- Я брал ответственность по его переходу. До последнего дня его чехлили. Говорили, что он никакой, что он никому не нужен. В итоге купили его за 1,2 миллиона. Мы поговорили с президентом клуба Маратом Сафиуллиным, и я все-таки смог его убедить. Я думаю, что он сможет заиграть в "Спартаке". Здесь вопрос подхода к нему. Тренеру важно понять, что он не игрок замены. Он должен выходить сразу, почувствовать ритм. Для него важно чувствовать авторитет тренера, - приводит слова Рахимова "Вечерняя Казань".

За время выступлений за "Рубин" албанский форвард провёл 80 матчей в чемпионате России, отметился 37 забитыми мячами и вошёл в число самых результативных игроков в истории казанского клуба в РПЛ.

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