Агкацев отразил восьмой пенальти в карьере в РПЛ

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев вновь подтвердил статус одного из лучших специалистов по отражению пенальти в РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"

В матче второго тура чемпионата России с "Факелом" вратарь выиграл дуэль у нападающего воронежцев Акселя Гнапи, отразив удар с 11-метровой отметки.



Для голкипера этот спасённый пенальти стал уже восьмым за карьеру в матчах Российской Премьер-лиги. Всего же соперники исполняли 11-метровые в ворота Агкацева 12 раз, и лишь четыре попытки оказались результативными.