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Агкацев отразил восьмой пенальти в карьере в РПЛ

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев вновь подтвердил статус одного из лучших специалистов по отражению пенальти в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
В матче второго тура чемпионата России с "Факелом" вратарь выиграл дуэль у нападающего воронежцев Акселя Гнапи, отразив удар с 11-метровой отметки.

Для голкипера этот спасённый пенальти стал уже восьмым за карьеру в матчах Российской Премьер-лиги. Всего же соперники исполняли 11-метровые в ворота Агкацева 12 раз, и лишь четыре попытки оказались результативными.

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