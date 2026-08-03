Булыкин: "Галатасарай" сделает всё, чтобы Батраков перешёл к ним

Фото: ФК "Локомотив"

- "Галатасарай" очень серьезно настроен на Батракова. Думаю, они могут сделать все, чтобы он к ним уехал. По зарплатам, полагаю, у них проблем нет, так что когда с Алексеем проведут беседы по личному контракту, он и сам захочет поменять атмосферу и поиграть в еврокубках, - передаёт слова Булыкина "Газета.ru"

По мнению экс-футболиста, турецкий гранд способен убедить полузащитника железнодорожников сменить клуб уже в ближайшее время.Интерес к 21-летнему полузащитнику со стороны "Галатасарая" активно обсуждается в последние дни. По сообщениям СМИ, в переговорах о возможном переходе Батракова принимает участие лично президент турецкого клуба.