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Булыкин: "Галатасарай" сделает всё, чтобы Батраков перешёл к ним

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин считает, что "Галатасарай" настроен максимально серьёзно в вопросе трансфера Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению экс-футболиста, турецкий гранд способен убедить полузащитника железнодорожников сменить клуб уже в ближайшее время.

- "Галатасарай" очень серьезно настроен на Батракова. Думаю, они могут сделать все, чтобы он к ним уехал. По зарплатам, полагаю, у них проблем нет, так что когда с Алексеем проведут беседы по личному контракту, он и сам захочет поменять атмосферу и поиграть в еврокубках, - передаёт слова Булыкина "Газета.ru".

Интерес к 21-летнему полузащитнику со стороны "Галатасарая" активно обсуждается в последние дни. По сообщениям СМИ, в переговорах о возможном переходе Батракова принимает участие лично президент турецкого клуба.

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