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Жена Смолова о насмешках из-за пенальти ЧМ-2018: это стыдобище

Карина Истомина возмутилась тем, что незнакомые люди до сих пор напоминают Федору Смолову о незабитом пенальти на ЧМ-2018.
Фото: РИА Новости
Супруга бывшего нападающего сборной России Федора Смолова Карина Истомина рассказала, что во время прогулки с семьей прохожий вновь напомнил футболисту о незабитом пенальти на чемпионате мира 2018 года.

По словам Истоминой, незнакомый мужчина вслед Смолову произнес фразу: "Вам надо было забивать". Она призналась, что подобные ситуации происходят регулярно и считает такое поведение недопустимым.

"Я не понимаю, почему люди считают нормальным вот так подходить на улице. Это просто отвратительно", — сказала Истомина на своей странице в соцсети.

Она также отметила, что спустя восемь лет тема того пенальти по-прежнему появляется в комментариях под публикациями с ее мужем, хотя, по ее мнению, этот эпизод давно должен был остаться в прошлом.

Напомним, на ЧМ-2018 Смолов не реализовал послематчевый пенальти в четвертьфинале против Хорватии. Тогда сборная России уступила в серии одиннадцатиметровых и завершила выступление на домашнем мундиале.

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