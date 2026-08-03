Жена Смолова о насмешках из-за пенальти ЧМ-2018: это стыдобище

По словам Истоминой, незнакомый мужчина вслед Смолову произнес фразу: "Вам надо было забивать". Она призналась, что подобные ситуации происходят регулярно и считает такое поведение недопустимым.
"Я не понимаю, почему люди считают нормальным вот так подходить на улице. Это просто отвратительно", — сказала Истомина на своей странице в соцсети.
Она также отметила, что спустя восемь лет тема того пенальти по-прежнему появляется в комментариях под публикациями с ее мужем, хотя, по ее мнению, этот эпизод давно должен был остаться в прошлом.
Напомним, на ЧМ-2018 Смолов не реализовал послематчевый пенальти в четвертьфинале против Хорватии. Тогда сборная России уступила в серии одиннадцатиметровых и завершила выступление на домашнем мундиале.