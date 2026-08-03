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Горшков объяснил высокую результативность старта РПЛ

В интервью Rusfootball.info бывший футболист сборной России Александр Горшков связал большое количество голов в первых турах РПЛ с высоким исполнительским мастерством игроков.
Фото: Global Look Press
Александр Горшков поделился мнением о высокой результативности на старте нового сезона РПЛ. По словам бывшего полузащитника "Зенита" и сборной России, многие команды реализуют практически все созданные моменты.

"Высоким исполнительным мастерством отдельных игроков. Глушенков — самый яркий тому пример. "Краснодар" меньше чем на гол наиграл, но забил три. На самом деле примерно та же картина, что и на чемпионате мира. Большинство создаваемого забивается. Отчасти, конечно, дело случая", — сказал Горшков.

После двух туров команды РПЛ забили 51 мяч: в первом туре отличились 23 раза, во втором — 28. Это один из самых результативных стартов чемпионата России за последние годы.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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