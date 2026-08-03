Горшков объяснил высокую результативность старта РПЛ

"Высоким исполнительным мастерством отдельных игроков. Глушенков — самый яркий тому пример. "Краснодар" меньше чем на гол наиграл, но забил три. На самом деле примерно та же картина, что и на чемпионате мира. Большинство создаваемого забивается. Отчасти, конечно, дело случая", — сказал Горшков.
После двух туров команды РПЛ забили 51 мяч: в первом туре отличились 23 раза, во втором — 28. Это один из самых результативных стартов чемпионата России за последние годы.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info