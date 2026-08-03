Василенко ответил на вопрос о возможной отставке из "Факела": я ничего не боюсь в этой жизни

Олег Василенко прокомментировал неудачный старт "Факела" в РПЛ и заявил, что уверен в работе тренерского штаба, несмотря на два поражения подряд.

Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив

"Я вообще ничего не боюсь в этой жизни. Не боюсь с профессиональной стороны", — заявил Василенко.

"Я уверен в том, что делает наш тренерский штаб и клуб. Мы знаем, как строить игру. Сейчас эта стройка начинается с нуля", — добавил Василенко.