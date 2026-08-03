Тер Штеген нашёл новый клуб: экс-вратарь "Барселоны" уехал в аренду "Аякс"

"Аякс" объявил об аренде немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена, который более десяти лет выступал за "Барселону".

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Марк-Андре тер Штеген продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов. "Аякс" объявил о подписании немецкого вратаря из "Барселоны" на правах аренды до конца сезона-2026/27.



35-летний голкипер выступал за каталонский клуб с 2014 года. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Жироне", однако из-за травмы смог сыграть лишь два матча.



По итогам сезона-2025/26 "Аякс" занял пятое место в чемпионате Нидерландов и в новом сезоне выступит в Лиге конференций.



Источник: пресс-служба "Аякса"

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Барселона