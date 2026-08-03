Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
16:15
РостовНе начат
Родина
18:30
РубинНе начат
Динамо Мх
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
20:45
ЦСКАНе начат

Путь РПЛ Кубка России возвращается: расписание матчей на 4 августа

Во вторник стартует групповой этап Пути РПЛ Кубка России — болельщиков ждут четыре матча, включая дерби "Локомотива" и ЦСКА.
Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"
4 августа состоятся первые матчи группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27. Игровой день откроется встречей "Акрона" и "Ростова", а завершится московским дерби между "Локомотивом" и ЦСКА.

Расписание матчей (время московское):

16:15 — "Акрон" — "Ростов" (прямая трансляция — "Матч ТВ");
18:30 — "Родина" — "Рубин" (прямая трансляция — "Матч Премьер");
18:30 — "Динамо" Махачкала — "Крылья Советов" (прямая трансляция — "Матч ТВ");
20:45 — "Локомотив" — ЦСКА (прямая трансляция — "Матч ТВ").

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится