4 августа состоятся первые матчи группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27. Игровой день откроется встречей "Акрона" и "Ростова", а завершится московским дерби между "Локомотивом" и ЦСКА.
Расписание матчей (время московское):
16:15 — "Акрон" — "Ростов" (прямая трансляция — "Матч ТВ");
18:30 — "Родина" — "Рубин" (прямая трансляция — "Матч Премьер");
18:30 — "Динамо" Махачкала — "Крылья Советов" (прямая трансляция — "Матч ТВ");
20:45 — "Локомотив" — ЦСКА (прямая трансляция — "Матч ТВ").
Путь РПЛ Кубка России возвращается: расписание матчей на 4 августа
Во вторник стартует групповой этап Пути РПЛ Кубка России — болельщиков ждут четыре матча, включая дерби "Локомотива" и ЦСКА.
Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"