Артем Дзюба оказался в центре внимания из-за нарушений правил дорожного движения. Как сообщает Legalbet со ссылкой на Telegram-канал "Mash на спорте", за первые восемь месяцев 2026 года 37-летний футболист получил 85 штрафов на общую сумму около 100 тысяч рублей.
По информации источника, 11 штрафов остаются неоплаченными, а общая сумма задолженности составляет 13 тысяч рублей. Чаще всего Дзюбу штрафовали за превышение скорости, неправильную парковку, выезд на выделенную полосу для общественного транспорта и неоплату проезда по платным дорогам.
Отмечается, что в 2025 году форвард получил еще больше штрафов — 170. Сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из "Акрона".
Источник: Legalbet / "Mash на спорте"
Дзюба задолжал государству 13 тысяч за неоплаченные штрафы ПДД — СМИ
Форвард Артем Дзюба, который сейчас является свободным агентом, получил 85 штрафов за нарушения ПДД за первые восемь месяцев 2026 года и до сих пор не погасил 11 из них.
Фото: ФК "Акрон"