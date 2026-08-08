Футболист "Оренбурга" - о целях на сезон: есть пример "Лестера"...

- Какой результат по итогам сезона можно назвать успешным? Я максималист, поэтому скажу, что выиграть чемпионат и Кубок. Надо отдать максимум и побеждать в каждом матче.
Есть пример "Лестера". Почему мы не можем добиться такого же? - приводит слова Поройкова Metaratings.
После двух сыгранных туров "Оренбург" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с тремя набранными очками в своем активе. В третьем туре Российской Премьер-Лиги уральцы сыграют на выезде с казанским "Рубином".
В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России команда Ильдара Ахметзянова уступила московскому "Спартаку" со счетом 1:5.