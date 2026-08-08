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Булыкин: "Спартаку" не хватало такого, как Даку. Но он может и не заиграть

Экс-футболист сборной России и клубов РПЛ Дмитрий Булыкин поделился с Rusfootball.info мнением о переходе нападающего Мирлинда Даку в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартаку" точно не хватало нападающего, как Даку. Если он хорошо впишется в команду и начнет регулярно забивать, то с ним "Спартак" поборется за чемпионство.

Иногда так бывает, что игрок вроде бы адаптирован к лиге, но именно в другом клубе ему может быть тяжело. Пока не стоит ожидать чего-то фантастического от албанца, все-таки ему нужно время, чтобы понять, куда и в какой клуб он попал. Вероятность того, что он может не заиграть – есть", — сказал Булыкин.

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. В текущем сезоне форвард вышел на поле в двух матчах за казанцев в чемпионате России и записал на свой счет два забитых мяча.

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